نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة أمام جيرونا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي جيرونا في مشوار الدوري الإسباني بعد الفوز على نادي بلد الوليد مساء اليوم.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني

وفاز برشلونة بسبعة أهداف مقابل لا شيء على بلد الوليد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجريك لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد مباراة برشلونة وجيرونا القادمة في الدوري الإسباني بعد الفوز على بلد الوليد الليلة.

ويخوض برشلونة مباراة هامة ومرتقبة أمام جيرونا في شهر سبتمبر القادم والموافق الخامس عشر، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على ملعب مونتيليفي.

الجدير بالذكر أن برشلونة رفع رصيده بعد الفوز مساء اليوم إلى النقطة 12 في الصدارة، في حين يتواجد بلد الوليد في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.