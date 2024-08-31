المصري يحدد ستاد القناة لاستضافة لقاء الهلال الليبي وينتظر الموافقات اللازمة

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أحمد جودة - القاهرة - حدد النادي المصري البورسعيدي ملعب ستاد القناة ليكون مكان استضافة مباراته المقبلة ضد فريق الهلال الليبي، في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

المصري يحدد ستاد القناة لاستضافة لقاء الهلال الليبي

وينتظر النادي المصري خلال الساعات القليلة القادمة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات الأمنية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لضمان إقامة المباراة في الموعد والمكان المحددين.

يُعَد هذا اللقاء من المباريات المهمة في مشوار المصري بالبطولة، ويسعى النادي لتوفير أفضل الظروف للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

كانت إدارة نادي الهلال الليبي قد حددت الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

هذا ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية وهو الملعب المغطى بالنجيل الصناعي والذي يتسع لنحو 11 ألف متفرج.