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تشكيل ميلان الرسمي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق لاتسيو مع نظيره ميلان في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من ملعب الألمبيكو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي موسم 2024 - 2025.

تشكيل ميلان الرسمي ضد لاتسيو

تنطلق أحداث مباراة لاتسيو ضد ميلان في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و18:45 بتوقيت جرينتش.

تشكيل أي سي ميلان اضد لاتسيو على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: إيمرسون رويال- فيكايو توموري- اهينيا بافلوفيتش- فيليبو تيريكيانو.

خط الوسط: صامويل- روبن- كريستيان.

خط الهجوم: نوا أوكافور.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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