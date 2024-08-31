نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل لاتسيو الرسمي ضد ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق لاتسيو نظيره ميلان في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من ملعب الألمبيكو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي موسم 2024 - 2025.

تشكيل لاتسيو الرسمي ضد ميلان

تبدأ مباراة لاتسيو ضد ميلان في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و18:45 بتوقيت جرينتش.

جاء تشكيل لاتسيو ضد ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: مانويل لازاري- باتريتش- رومانيولي- نونو تافاريس.

وسط الميدان: تتشاونا- جيندوزي- نيكولو روفيلا- ماتيا زاكاجني.

خط الهجوم: ديا- كاستيانوس.