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تشكيل لاتسيو الرسمي ضد ميلان في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق لاتسيو نظيره ميلان في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من ملعب الألمبيكو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي موسم 2024 - 2025.

تشكيل لاتسيو الرسمي ضد ميلان

تبدأ مباراة لاتسيو ضد ميلان في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و18:45 بتوقيت جرينتش.

جاء تشكيل لاتسيو ضد ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: مانويل لازاري- باتريتش- رومانيولي- نونو تافاريس.

وسط الميدان: تتشاونا- جيندوزي- نيكولو روفيلا- ماتيا زاكاجني.

خط الهجوم: ديا- كاستيانوس.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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