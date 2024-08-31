عاجل.. ثلاثي الزمالك يغادرون معسكر الفريق ببرج العرب للانضمام إلى منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - غادر أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب، للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول.

ثلاثي الزمالك يغادرون معسكر الفريق

وكان مسؤولو الزمالك قرروا في وقت سابق انضمام ثلاثي الفريق لمعسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر.

وغادر الثلاثي معسكر الفريق عقب مواجهة سبورتنج الودية التي أقيمت مساء اليوم، وحقق فيها الأبيض الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فندق الإقامة في برج العرب.