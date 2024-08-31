نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم محمد بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن آخر التطورات في ملف تعاقد النادي الأحمر مع لاعب الوسط التونسي محمد بن رمضان المحترف في صفوف فيرنكفاروسي المجري.

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي هذا الصيف بطلب من السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

وقال المصدر إن النادي الأهلي أغلق باب التفاوض مع نظيره المجري على ضم بن رمضان.

وأضاف المصدر بأن السبب وراء رفض النادي الأهلي استكمال التفاوض هو مغالاة النادي المجري في طلباته المادية للموافقة على انتقال بن رمضان إلى الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي أغلق باب التفاوض مع نظيره المجري ولن يتعاقد معه الأهلي هذا الصيف.