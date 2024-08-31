نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكيل إبراهيم عادل يفجر مفاجأة مدوية حول انتقال اللاعب إلى خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عباس وكيل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، أنه تم عرض اللاعب على خيتافي الإسباني والنادي قدم بالفعل عرضا رسميا لضمه.



وقال عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "خيتافي ارسل عرض رسمي بالفعل إلى بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل بمبلغ 4 ملايين يورو، والاستعارة كانت قيمتها 650 ألف يورو".

وتابع: "بيراميدز ارسل وكيل لاعبين لا نعرفه مع إبراهيم عادل لإنهاء صفقة خيتافي، ليغلق بعدها النادي الإسباني المفاوضات بسبب دخول وكيل ثالث من طرف بيراميدز".

وأضاف: "إبراهيم عادل في حالة نفسية سيئة بسبب فشل الإنتقال، وكان يتواجد في إسبانيا أملا في الانضمام للفريق بصحبة عمر ناجي الذي تسبب في فشل المفاوضات".



وأتم: "عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي كان على رادار نادي خيتافي أيضا، وأحد الأندية بالدوري الفرنسي كان يرغب بالتعاقد مع عمر الساعي".