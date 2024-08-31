نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأداء الامتحانات.. نجم الزمالك يغادر معسكر الفريق ببرج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن الجهاز الفني لمغادرة معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب، لأداء الامتحانات.

نجم الزمالك يغادر معسكر الفريق ببرج العرب

وأخطر محمد السيد الجهاز الفني بارتباطه بأداء امتحانات، ليحصل على موافقة البرتغالي جوزيه جوميز لمغادرة المعسكر على أن ينضم للفريق عقب الانتهاء من أداء الامتحانات.

وكان محمد السيد شارك في ودية الزمالك أمام سبورتنج التي أقيمت مساء اليوم السبت، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، في أولى تجاربه الودية استعدادًا للموسم الجديد.