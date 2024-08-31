أيمن يونس: مجلس الزمالك على العهد دائما وورث تركة ثقيلة..والشناوي حارس المستقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك، بمجلس إدارة القلعة البيضاء بعد تجديد عقد محمد عواد لمدة 3 مواسم.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أبارك لمحمد عواد بعد تجديد عقده مع الزمالك، ومحمود الشناوي سيكون حارس مرمى منتخب مصر القادم".

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك على العهد دائما وورث تركة ثقيلة ويؤدي بشكل جيد في ظل الظروف الصعبة، وجميع أبناء الزمالك في خدمته خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح: "أشكر شيكابالا على مجهوده الخرافي مع الزمالك في الفترة الماضية، وأتمنى استمرار زيزو وتجديد عقده وغلق هذا الملف بشكل نهائي".

وتابع: "منتخب مصر يستحق مساندة ودعم خلال الفترة المقبلة ويجب الوقوف بجانب حسام حسن في مهمته الوطنية".