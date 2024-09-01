نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب غياب محمد أبو تريكة عن تحليل المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد سعدون الكواري، سبب محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، عن تحليل المباريات وموعد عودته من جديد للظهور على الشاشة

سبب غياب محمد أبو تريكة عن تحليل المباريات

وقال الكواري عبر حسابه الشخصي على “انستجرام” صورة لمحمد أبو تريكة وعلق: «أبشركم بفضل الله وحمده، حبيبنا وعم الناس بخير وصحة وعافية بعد إجراء عملية جراحية تكللت بحمد الله وشكره بالنجاح".

وتابع “أسبوعين فترة نقاهة وتعافى ويعود بإذن الله ينور الشاشات، للعلم قال تشيلسي جاب صفقات حلوة”.

وأتم “أعتقد تمهيد عشان يرجع العلاقة مع جمهور تشيلسي بعد ما شاف الستة”.