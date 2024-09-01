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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحكم محمد يوسف ختام مشواره التحكيمي بنهاية الموسم الحالي وذلك عقب المشاركة بنهائي بطولة كأس مصر والتي جمعت بين بيراميدز وزد.

الحكم محمد يوسف يعلن ختام مشواره التحكيمي بعد نهائي الكأس

وكتب الحكم عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد لله.. انتهاء مشوار 25 سنة من التحكيم، مليئة بالكفاح والصبر والاجتهاد.. أصبت وأخطأت.. رضيت الله وضميري واكتسبت احترام الجميع.. راضٍ بما قسمه الله لي.. مسك الختام نهائي كأس مصر”.



ويعد محمد يوسف أحد الحكام الكبار داخل منظومة التحكيم المصرية والذي أدار مباريات هامة خلال الموسم الحالي.

وتأجل اعتزال محمد يوسف لمدة موسم بعد اقترابه من الاعتزال مع بداية الموسم المنقضي، إلا أنه عاد من جديد لمواصلة مشواره التحكيمي حتى نهاية الموسم.

طاقم حكام مباراة نهائي كأس مصر

وجدير بالذكر ان طاقم حكام كأس مصر تكون من أحمد الغندور وعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال، وكان محمود ناجي حكمًا رابعًا، بينما تولى محمود بسيوني قيادة تقنية الفار بمساعدة محمد يوسف وأسامة السيد، وشريف عبد الله كحكم مساعد احتياطي.