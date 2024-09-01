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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق أن مجلس إدارة النادي سيقوم بتدعيم الفريق بأكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

طارق السيد: الزمالك مديون بـ مليار ونص جنية.. والجزيري فسخ تعاقده مع النادي

وقال طارق السيد في تصريحات لـ برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة "dmc": "هناك صفقات قادمة للزمالك، والريان القطري صرف نظر عن التعاقد مع بن شرقي وهي فرصة جيدة لتعاقد الزمالك معه".

وتابع: "بن شرقي طلب رقم كبير من الزمالك، وكانت عروض المغرب المقدمة له أقل من طلباته بكثير".

وأردف: "مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى لتقديم كل ما لديه، وحل الأزمات التي كان النادي ساقطا فيها، ولايزال".

وأتم: "مجلس إدارة الزمالك الحالي ظُلم بسبب كثرة المشاكل، وبيع زيزو سلاح ذو حدين، وأنا ضد بيعه ووجوده أمر محسوم، ولكن هناك بعض الأوقات يمكنك حل الأزمة خطوة بخطوة".

وذكر: "مجلس الإدارة تعرض للصدمة بعد رؤية حجم المشاكل داخل نادي الزمالك، والنادي مديون بـ مليار ونص جنيه".

واختتم: "سيف الدين الجزيري فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، ومجلس الإدارة يتواصلون معه لحل الأزمة".