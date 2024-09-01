الرياضة

عزيز الشافعي: الزمالك أخبرنا بتكفل علاج والد البركاوي.. وعرض إعارته للمغرب لتسهيل المفاوضات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عزيز الشافعي، وكيل أعمال المغربي كريم البركاوي، لاعب الرائد السعودي مفاجأة بشأن ما قدمه مجلس إدارة الزمالك لـ البركاوي، بعد تدهور حالة والده.

عزيز الشافعي: الزمالك أخبرنا بتكفل علاج والد البركاوي.. وعرض إعارته للمغرب لتسهيل المفاوضات

وقال الشافعي في تصريحات لـ برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة "dmc": "حالة والد البركاوي مستقرة في الوقت الحالي، وهم متواجدين في الرياض، ووالده يخضع لعلاج مكثف".

وأكمل: "في الوقت الحالي أولوية اللاعب هي التواجد في  الرياض مع والده، وعلاقته بـ رئيس الرائد جيدة للغاية، وأولوية اللاعب ستكون مطلقة لنادي الرائد السعودي".

وأردف: "اللاعب سيفضل التواجد في السعودية برفقة والده، وستجمعه جلسة برئيس النادي السعودي لتحديد مصيره، وفي حال عدم الاتفاق ستكون المغرب وجهته القادمة، بسبب والده".

وأتم: "نادي الزمالك عرض مساعدة كريم البركاوي في حالة والده في مصر أو في المغرب أو في الرياض، والتكفل بعلاجه بالكامل".

واختتم: "نادي الزمالك عرض علينا شراء عقد اللاعب حاليا وإعارته لأي نادي في المغرب حتى يكون بجوار والده، حتى شفاءه، ويعود بعدها مرة أخرى إلى الزمالك".

مريم الجابري

مريم الجابري

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