نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الزمالك لكرة السلة تصل مطار الدوحة استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام الرياضي اللبناني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، إلى مطار الدوحة بقطر، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام الرياضي اللبناني، والمقرر لهما يومي 2و4 سبتمبر الجاري.

بعثة الزمالك لكرة السلة تصل مطار الدوحة استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام الرياضي اللبناني

وتضم قائمة "سلة الزمالك" كل من:-

"عمر هشام، ومعاذ أيمن، وأحمد ياسر عبدالوهاب، وعلي عمر، وعمر عزب، ومهاب ياسر، ومحمد يونس، وآدم الحلوني، وبهاء رمضان، وأحمد عزب، ومحمد إبراهيم، ومحمد أيمن، وأحمد إسماعيل".

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".