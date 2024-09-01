تين هاج يستقر على تشكيل اليونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الأنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تين هاج مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستريونايتد على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ليفربول اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر الحالي بستاد اولد ترافورد في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول مساء الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مانشستريونايتد وليفربول

ويحتل الريدز المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج برصيد ست نقاط بعد تحقيق فوزين ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي نظيره اليونايتد في المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط حيث انتصر بمباراة وهزم بآخر ولم يتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستريونايتد وليفربول

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: اونانا

خط الدفاع: مزراوي، ماجواير، مارتينيز، دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو، ديالو.

خط الهجوم: ماونت، راشفورد، برونو.