نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعرف على مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين
أقيم اليوم الأحد، قرعة دوري المحترفين، موسم 2025/2024 في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
وجاءت مباريات نادي السكة الحديد بدوري القسم الثاني «أ» كالتالي:
الجولة الأولى: السكة الحديد ضد اسوان
الجولة الثانية: المنصورة ضد السكة الحديد
الجولة الثالثة: السكة الحديد ضد راية
الجولة الرابعة: وادي دجلة ضد السكة الحديد
الجولة الخامسة: السكة الحديد ضد طنطا
الجولة السادسة: لافيينا ضد السكة الحديد
الجولة السابعة: السكة الحديد ضد ابو قير
الجولة الثامنة: بروكسي ضدالسكة الحديد
الجولة التاسعة: كهرباء الإسماعيلية ضد السكة الحديد
الجولة العاشرة: السكة الحديد ضد الترسانة
الجولة الحادية عشرة: القناة ضد السكة الحديد
الجولة الثانية عشرة: السكة الحديد ضد الداخلية
الجولة الثالثة عشر: سبورتنج ضد السكة الحديد
الجولة الرابعة عشر: السكة الحديد ضد المصرية للاتصالات
الجولة الخامسة عشر: بترول اسيوط ضد السكة الحديد
الجولة السادسة عشر: السكة الحديد ضد بلدية المحلة
الجولة السابعة عشر: المقاولون العرب ضد السكة الحديد
الجولة الثامنة عشر: السكة الحديد ضد منتخب السويس
الجولة التاسعة عشر: ديروط ضد السكة الحديد