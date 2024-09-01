نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة باريس سان جيرمان ضد ليل في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبو كرة القدم في كل مكان، عن موعد مباراة فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره ليل، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم 2024-2025.

حيث يلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه ليل، ضمن إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ليل

وتنطلق صافرة بداية مباراة فريق سان جيرمان أمام منافسه ليل في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء غدا الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي للموسم برصيد 6 نقاط، فيما يحتل ليل وصافة جدول الترتيب بنفس الرصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة باريس أمام ليل

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية، التي تعتبر الناقل الحصري والوحيد للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك سوف يتم إذاعة هذه المباراة عبر شاشتها.

