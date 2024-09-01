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أحمد جودة - القاهرة - عبر القناص النرويجي الدولي إيرلينج هالاند عن رغبته في تسجيل المزيد من الأهداف بعد أن أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه مانشستر سيتي للفوز على ويستهام يونايتد 3 /1 مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند بعد تسجيل هاتريك: أطمح في إحراز المزيد من الأهداف مع مانشستر سيتي

وسجل هالاند سبعة أهداف في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، وهو أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى هذا العدد من الأهداف خلال ثلاث مباريات.

وحتى الآن سجل هالاند 70 هدفًا في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ونال لقب هاتريك للمرة الثامنة في الدوري الممتاز والأولى خارج ملعب الاتحاد.

وقال هالاند "أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بالنشاط، لقد حصلت على إجازة طويلة وفترة تحضيرية طويلة للموسم، أشعر أنني بحالة جيدة".

وأضاف: "لقد مرت السنوات هنا بسرعة، والآن لدي قسط من الراحة في جسدي وقدمي، أشعر أنني بحالة جيدة حقًا الآن وأنا مستعد للمزيد".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن هالاند قوله "لا أحد يعرف مدى أهمية أخذ قسط من الراحة إلا لاعبو كرة القدم، في النهاية عليك أن تهدئ جسدك وعقلك لأن الموسم طويل وليس سهلًا كما يعتقد الجميع، أشعر بالانتعاش وأشعر أنني بحالة جيدة، هذا هو أهم شيء".

وتابع "لقد أحببت حقًا الهدف الثاني، لقد أحببت جميع الأهداف بالطبع ولكن الهدف الثاني كان جميلًا، كرة جميلة من ريكو لويس، لمسة أولى مثالية ولم تكن نهاية سيئة".

وأشار "أحب تسجيل هذه الأهداف، أحب التسديد بقوة في بعض الأحيان، ليس التسديدات السهلة فقط، من الجيد أن أحصل على القليل من القوة من جسدي، أنا سعيد بالطبع، ثلاث نقاط هي أهم شيء لذلك أنا سعيد".