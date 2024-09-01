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أحمد جودة - القاهرة - انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر الأبيض المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

بعد تجديد تعاقده.. محمد عواد ينتظم في معسكر الزمالك ببرج العرب

وانضم محمد عواد لمعسكر الفريق صباح اليوم الأحد، بعد إعلان النادي أمس عن تجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم جديدة.

ومن المقرر أن يشارك الحارس في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي مساء اليوم المقرر إقامتها على ملعب فندق الإقامة بمعسكر ببرج العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.