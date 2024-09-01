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أحمد جودة - القاهرة - استضاف نادي بورفؤاد الرياضي اختبار الحزام للتايكوندو تحت الأسود، الذي شهد مشاركة 192 لاعبا ولاعبة من النادي ومركز شباب الاستاد.

بورفؤاد يستضيف اختبار الحزام للتايكوندو بمشاركة 192 لاعبًا

وقد أُقيمت الفعالية بحضور كابتن علي نور، الخبير الدولي ورئيس اللجنة العليا لحكام التايكوندو، الذي أشرف على سير الاختبارات.

اختتمت الفعالية بنجاح، حيث أظهر اللاعبون أداءً مميزًا، وأثنى الجميع على الجهود المبذولة من المدربين.

شهد حضور الفاعلية محمود حسني، الحكم الدولي وابن بورفؤاد، ونيرة القشطي بطلة بورفؤاد السابقة التي تسعى لاكتساب الخبرات بعد انتقالها إلى مجال التحكيم.

ويتألف الجهاز الفني للتايكوندو بنادي بورفؤاد من محمد صالح، رئيس الجهاز، أمجد الشربيني، المدير الفني للكروجي، أحمد فياض، المدير الفني لبومزا، أحمد مورو، المدرب العام للكروجي، عبد الله علي، محمد فواز، المدربين كما تشرف على النشاط مها كامل، عضو مجلس الإدارة.

