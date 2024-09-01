نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ابوظبي الرياضية الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب متابعي الدوري الإيطالي مواجهة نارية بين يوفنتوس ونظيره روما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثالث برصيد 6 نقاط من مباراتين حقق فيهم انتصارين، بينما على الجانب الاخر يحتل نادي روما المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة من مباراتين حقق التعادل في مباراة وهزم في أخرى.

وتفوق يوفنتوس بثلاثية على حساب هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة بينما هزم روما من إمبولي بهدفين مقابل هدف.

تشكيل مباراة روما لمواجهة يوفنتوس

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: اندريا كامبياسو – فيدريكو جاتي – بريمر – خوان كابال.

خط الوسط: نيكولو فاجيولي – مانويل لوكاتيلي.

خط الوسط الهجومي: نيكولاس جونزاليس – كينان يلدز- سامويل مبانجولا.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة يوفنتوس في الدوري

* حراسة المرمى: ميل سفيلار.

* خط الدفاع: زكي شيليك – جيانلوكا مانشيني – إيفان نديكا – أنجيلينو.

* خط الوسط: بريان كريستانتي – لياندرو باريديس – لورينزو بيليجريني

* خط الوسط الهجومي: ماتياس سولي – باولو ديبالا.

* الهجوم: أرتيم دوفبيك.

موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والحادي عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

تذاع مباريات الدوري عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2