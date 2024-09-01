أنشيلوتي يمدح كيليان مبابي ويشبه بدايته بزيدان

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أحمد جودة - القاهرة -

امتدح الجهاز الفني لفريق ريال مدريد مستوى كيليان مبابي، رغم البداية المهتزة في الدوري الإسباني بتعثرين من ثلاث جولات.

خاص ريال مدريد ثلاث مباريات في الدوري الاسباني، فاز بمباراة على بلد الوليد وخيم التعادل على مواجهتين أمام كل من ريال مايوركا ولاس بالماس، ولم يساهم مبابي في اي هدف سواء بالتسجيل أو المشاركة.

جعلت تلك البداية ريال مدريد في المركز الرابع بخمس نقاط، بينما يحتل برشلونة الصدارة ب١٢ نقطة، حيث فاز ب٤ لقاءات من اصل ٤ جولات.

رسالة طمأنة من الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي

‏أوضح الطاقم الفني للمرينجي، بأن كيليان مبابي حتى يتأقلم يحتاج فقط لبعض الوقت، هناك يقين أنه مع الفرنسي ريال مدريد سوف يكون أعلى بخطوة مما كان عليه.

أضافوا ان في النادي يتذكرون جيدًا وصول زيدان كلاعب في 2001 بدأ مع الفريق الليغا بالتعثر أمام فالنسيا وبيتيس وملقا وتلقى صافرات البيرنابيو وسرعان ماتغير هذا.

