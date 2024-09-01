نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة كريستال بالاس في البريميرليج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن التشكيل الأساسي لمواجهة كريستال بالاس في المباراة التي ستقام بعد قليل على ستاد ستامفورد بريدج معقل البلوز ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

تشكيل مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثامن عشر بلا رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يخوض تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي: