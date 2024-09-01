نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول كضيف ثقيل على نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم في مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

وفي هذا السياق فيهتم الجمهور في كل مكان بمعلق مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد في مشوار الدوري الإنجليزي.

وتلعب مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد لحساب الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي لهذه النسخة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق صافرة بداية ليفربول ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية كونها الناقل الرسمي للبطولة.

وسيتولى حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.