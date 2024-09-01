نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من إبراهيم عادل حول تسبب بيراميدز في إفشال انتقاله إلى خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وجود أي تصريحات صادرة عن وكيله الرسمي في وسائل الإعلام.

إبراهيم عادل: وكيلي الوحيد هو مارو ألفيش

نشر إبراهيم عادل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قائلًا: “توضيح مهم: وكيلي الوحيد هي شركة أوروبية ويمثلها مستر مارو ألفيش”.

وتابع: “أي تصريحات أو معلومات لم تصدر عني من خلال وكيلي الرسمي فهي غير صحيحة”.

وتحدث أحمد عباس وكيل اللاعبين، عبر برنامج “الماتش”، في الساعات الماضية، عن كواليس فشل انتقال لاعب بيراميدز إلى خيتافي قبل غلق نافذة سوق الانتقالات الصيفية.

وقال عباس: "خيتافي أرسل عرض رسمي بالفعل إلى بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل بمبلغ 4 ملايين يورو، والاستعارة كانت قيمتها 650 ألف يورو".

واصل: "بيراميدز أرسل وكيل لاعبين لا نعرفه مع إبراهيم عادل لإنهاء صفقة خيتافي، ليغلق بعدها النادي الإسباني المفاوضات بسبب دخول وكيل ثالث من طرف بيراميدز".

واختتم: "إبراهيم عادل في حالة نفسية سيئة بسبب فشل الإنتقال، وكان يتواجد في إسبانيا أملا في الانضمام للفريق بصحبة عمر ناجي الذي تسبب في فشل المفاوضات".