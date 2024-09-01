نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج الرياضي ينفرد بقائمة الأهلي الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة المارد الأحمر الإفريقية بالأسماء والتي ستشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن القائمة تم إرسالها قبل غلق القيد الإفريقي خلال الساعات الخاصة في جروب اللاعبين عبر الواتساب وتضمنت الأسماء التالية:





حراسة المرمى: الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في حراسة المرمى..

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأشرف داري ويوسف أيمن ومحمد عبدالله وعمر كمال عبدالواحد ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ويحيى عطية الله وكريم الدبيس..

خط الوسط: مروان وكوكا ونيندفد والسولية وإمام عاشور وأفشة والشحات وطاهر وبيرسي تاو ورضا سليم..

خط الهجوم: كهربا ووسام أبوعلي..



واختتم، أن عمر الساعي لم يتم قيده بسبب عدم اكتمال بياناته، بجانب كريم فؤاد والتونسي علي معلول للإصابة.

