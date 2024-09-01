نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتمَّ نادي الزمالك إجراءات تسجيل القائمة الإفريقية لفريق كرة القدم الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي خلال الشهر الجاري.

قائمة الزمالك الإفريقية

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي، عمر عبد العزيز.

محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي، عمر عبد العزيز. خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، أحمد محمود، أحمد مجدي، حسن أبو المعاطي.

عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، أحمد محمود، أحمد مجدي، حسن أبو المعاطي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ناصر ماهر، أحمد حمدي، زياد كمال، محمد شحاتة، سيد عبد الله "نيمار"، عبد الله السعيد، أحمد مصطفى "زيزو"، محمد عاطف، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد.

نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ناصر ماهر، أحمد حمدي، زياد كمال، محمد شحاتة، سيد عبد الله "نيمار"، عبد الله السعيد، أحمد مصطفى "زيزو"، محمد عاطف، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد. خط الهجوم: ناصر منسي، حسام أشرف، سامسون أكينيولا، سيف الجزيري.

تأجيل قيد محمود بنتايك بسبب البطاقة الدولية

تم وضع اللاعبين الشباب أحمد رفاعي، ومحمد صلاح زكي، وعبد الله محمد (مواليد 2003) على قائمة الانتظار، كما تم تسجيل محمد عواد حارس المرمى في القائمة الإفريقية. ومع ذلك، لم يتم تسجيل اللاعب المغربي محمود بنتايك نظرًا لعدم وصول بطاقته الدولية بعد، وسيتم إدراجه في القائمة فور وصول البطاقة وقبل الموعد النهائي للتسجيل الإفريقي في 12 سبتمبر.