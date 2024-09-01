نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد نادي ليفربول على ملعبه الأولد ترافورد اليوم في الجولة الثالثة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي لهذه النسخة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق صافرة بداية ليفربول ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي