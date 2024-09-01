نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي ليفربول اليوم.

ويحل ليفربول كضيف ثقيل على نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم في الجولة الثالثة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي لهذه النسخة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتنطلق صافرة بداية ليفربول ومانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول

في حراسة المرمى:- أونانا

الدفاع: دي لخت، مارتينيز، مزراوي، دالوت.

الوسط:- ماينو، كاسيميرو، برونو.

الهجوم:- جارناتشو، راشفورد، زيركزي.