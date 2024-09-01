أشرف صبحي يشارك في انطلاق بطولة الجمهورية للشركات الـ57 ببورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، محب حبشي، محافظ بورسعيد، بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم (57) ببورسعيد، والتي تقام تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. تستمر البطولة من الأول من سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2024، بمشاركة واسعة من الشركات المختلفة.

صبحي يحضر افتتاح بطولة الجمهورية للشركات

شهد حفل الافتتاح حضور السيد محمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات المشاركة في البطولة.

أشار أشرف صبحي إلى أن النسخة الحالية من البطولة تحمل اسم الراحل محمد يونس، وكيل المديرية السابق بالمحافظة، وذلك تكريمًا لدوره الكبير وتخليدًا لذكراه.

تولى الإشراف على البطولة محمد عبد العزيز المحضر، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد وشارك في تنظيم الفعالية كل من طنيب محمد عوض، رئيس مجلس إدارة مركز شباب القابوطى، ومحمد أبو زيد، مدير المركز، الذين لعبوا دورًا هامًا في إعداد وتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير.