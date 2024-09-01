نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالمصري يكشف موقف الصفقات الأفريقية من القيد في قائمة الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي المصري البورسعيدي عن موقف الصفقات الأفريقية الجديدة من القيد في قائمة الفريق البورسعيدي خلال هذه الفترة.

أكد المصدر في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي " أن الصفقات الإفريقية لم يتم قيدها في قائمة الفريق حتى الآن بسبب تأخير وصول اللاعبين إلى مصر وعدم اجتيازهم الفحوصات الطبية المطلوبة.

وأوضح المصدر أن المفاوضات مع اللاعبين الأفارقة تسير بشكل إيجابي، حيث يتم إرسال تذاكر الطيران والدعوات لهم قريبا لإتمام التعاقدات رسميا.

وأضاف المصدر أن الإدارة تعمل على تسريع الإجراءات ومعالجة كافة العوائق المتعلقة بوصول اللاعبين وإتمام الفحوصات الطبية في أسرع وقت ممكن.

أكمل المصدر أن الجهاز الفني للفريق يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالصفقات الجديدة، باهتمام كبير لضمان وصولهم في أقرب وقت استعدادا للدخول في معسكر إعداد الفريق.

