نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا يحتاج لمهارة ميسي".. حاتم الطرابلسي يكيل المديح لـمحمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حاتم الطرابلسي نجم ليبيا السابق ومحلل قناة “بي إن سبورتس”، عن رأيه في محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

الطرابلسي: صلاح تخطى أساطير إفريقيا ولا يقارن بأي لاعب مصري

قال الطرابلسي في الأستوديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "محليًا مع كامل احترامي لتاريخ مصر الرياضي ولنجوم مصر المحليين فصلاح لا يقارن بكم فهو أفضل بكثير، سواء اللاعبين السابقين أو الحاليين هو رقم واحد.

وتابع قائلًا أن محمد صلاح بمسيرته في أوروبا قد تخطى أساطير إفريقيا.

وواصل: “صلاح كعقلية لا يقارن بأحد على المستوى الفني تطور بشكل كبير، تكون هداف ليفربول كل موسم ثم هداف الدوري هذا يتطلب منك شغل فني كبير”.

واختتم: "صلاح سريع لا يحتاج لمهارة ميسي هو يراوغ بالسرعة، ثم تطور في المساحات الضيقة، أعتقد أنه من الصعب أن يتكرر لاعب مثله سواء مصري أو عربي".