نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن بدء استقبال مستندات اعتماد الأكاديميات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لاستقبال المستندات المطلوبة لاعتماد وتقييم الأكاديميات، على أن يستمر استقبال المستندات حتى الخميس الموافق الثاني عشر من الشهر ذاته.

ويستمر استقبال المستندات المطلوبة بدءًا من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، طوال أيام الفترة المحددة، وذلك بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" في مدينة السادس من أكتوبر.

المستندات المطلوب تقديمها لتسجيل الأكاديميات:

• مستخرج رسمي من السجل التجاري للأكاديمية، موضحًا به نشاط الأكاديمية

• ⁠البطاقة الضريبية

• ⁠عقد ملكية أو إيجار ملعب الأكاديمية لمدة عام على الأقل، أو عقد اتفاق مع أحد الأندية أو الهيئات الرياضية، ينص على استخدام الملاعب الخاصة بهم

• ⁠مكان الأكاديمية، والفرع التابع له الأكاديمية

• ⁠اسم المدير الفني للأكاديمية، والسيرة الذاتية، وما يثبت أنه مقيد بالاتحاد المصري لكرة القدم

• ⁠بيان بأسماء السادة المدربين والإداريين المسؤولين في الأكاديمية، وسيرتهم الذاتية والرخص الخاصة بهم

• ⁠عدد المسابقات والفئات التي سوف تشترك بها الأكاديمية

• ⁠أسماء السادة الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي للأكاديمية، وسيرتهم الذاتية بما يقبت ذلك

• ⁠إفادة بوجود سيارة إسعاف من عدمه أثناء تدريبات الأكاديمية

• ⁠رسوم استمارة طلب ترخيص الاشتراك بدوري الأكاديميات "500 جنيه مصري.

