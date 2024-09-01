جوارديولا يصدم منتخب إنجلترا بشان جاهزية فودية للمشاركة خلال التوقف الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - أثار بيب جوارديولا، المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي، تساؤلات حول إمكانية مشاركة فيل فودين مع المنتخب الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

جوارديولا يثير الشكوك حول مشاركة فودين مع منتخب إنجلترا

فيل فودين يعاني من إصابة أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة لمانشستر سيتي ضد إيبسويتش تاون ووست هام، وكان قد شارك فقط لمدة 45 دقيقة في المباراة الافتتاحية للفريق ضد تشيلسي. رغم أن مانشستر سيتي تمكن من تحقيق انتصارات في غياب فودين، وواصل تصدره الدوري برصيد 9 نقاط من أول ثلاث مباريات، إلا أن جوارديولا كان صريحًا بشأن وضع اللاعب الإنجليزي.

في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عبر جوارديولا عن أمله في ألا تكون إصابة فودين طويلة الأمد، قائلًا: "آمل أن لا تكون مدة غيابه طويلة، وأتمنى أن يكون جاهزًا بعد فترة التوقف الدولي". وأضاف: "لقد لعب ضد تشيلسي لنصف ساعة، ولكنه شعر بعد ذلك بعدم الارتياح. خضع للفحوصات الطبية وهو يشعر بتحسن، لكنه لا يزال لا يشعر بأنه جاهز بدنيًا".

وتابع جوارديولا: "أفضل أن يحصل على الوقت الكافي للتعافي بشكل كامل، ثم نعيد تقييم حالته بعد فترة التوقف الدولي. وأتمنى أن يكون المنتخب الإنجليزي على دراية بذلك".

بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، سيواجه مانشستر سيتي فريق برينتفورد في 14 سبتمبر، ثم يستضيف إنتر ميلان في ملعب الاتحاد بعد أربعة أيام، في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا.