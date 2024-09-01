نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كاف يصدم "الأهلي" بهذا القرار ومفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

كاف يصدم "الأهلي" بهذا القرار

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قيد صفقة الأهلي الجديدة في القائمة التي سيبدأ بها النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2024-25.

حسم النادي الأهلي، في وقت متأخر من ليلة السبت، صفقة ضم عمر الساعي لاعب الإسماعيلي بعد مفاوضات طويلة ومنافسة مع الزمالك وبيراميدز.

أكدت مصادر، إن كاف لم يوافق على قيد عمر الساعي في قائمة الأهلي الإفريقية بسبب عدم اكتمال بياناته.

وأصبح عمر الساعي، ضمن المستبعدين من قائمة الأهلي الإفريقية إلى جانب التونسي علي معلول وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

وأرسل النادي الأهلي، قائمته قبل غلق القيد الإفريقي والتي ضمت اللاعبين الجدد وهم الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله والقطري يوسف أيمن.

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك الأفريقية

أتمَّ نادي الزمالك إجراءات تسجيل القائمة الإفريقية لفريق كرة القدم الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي خلال الشهر الجاري.

قائمة الزمالك الإفريقية

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي، عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، أحمد محمود، أحمد مجدي، حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ناصر ماهر، أحمد حمدي، زياد كمال، محمد شحاتة، سيد عبد الله "نيمار"، عبد الله السعيد، أحمد مصطفى "زيزو"، محمد عاطف، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد.

خط الهجوم: ناصر منسي، حسام أشرف، سامسون أكينيولا، سيف الجزيري.

