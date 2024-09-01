نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب صلاح.. هدف ليفربول الملغي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسبب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، إلى إلغاء هدف لفريقه في المباراة التي جمعته بمانشستر يونايتد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".

هدف ليفربول الملغي أمام مانشستر يونايتد

في الدقيقة السابعة من المباراة، سجل ترينت ألكسندر أرنولد هدفًا رائعًا لليفربول بعد تمريرة مميزة من لويس دياز. لكن قبل وصول الكرة إلى أرنولد، كان محمد صلاح في موقف تسلل حيث لمس الكرة قبل أن تصل إلى الظهير الأيمن الإنجليزي.

وبناءً على مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، قرر حكم المباراة، أنتوني تايلور، إلغاء هدف ليفربول الأول بسبب وضعية التسلل غير القانونية التي كان فيها محمد صلاح.