نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريس سمولينج ينتقل إلي الدوري السعودي من بواية هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نادي الفيحاء السعودي صفقة دفاعية مدوية، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإيطالية، فإن الفريق السعودي نجح في الوصول لاتفاق مع روما لضم المدافع الدولي الإنجليزي كريس سمولينج، لتدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت التقارير، أن الفيحاء أتم الاتفاق مع مدافع روما علي كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، وسيوقع اللاعب علي عقود انضمامه حتي يونيو 2026.

كريس سمولينج ينتقل إلي الفيحاء السعودي

وأضافت أن من المقرر وصول كريس سمولينج إلي السعودية غدًا "الأثنين" لإجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانتقال إلي صفوف الفيحاء بشكل رسمي.

وانتقل المدافع الإنجليزي البالغ من العمر 34 عاما إلي روما الإيطالي صيف 2020 قادما من مانشستر يونايتد بمقابل 15 مليون يورو.

