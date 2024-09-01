نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. صلاح يصنع ودياز يسجل هدف ليفربول الأول ضد مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح لويس دياز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، أول أهداف مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول مباراة هامة تجمعه بنادي مان يونايتد في الجولة الثالثة من عمر البريمييرليج على ملعب الأولد ترافورد.

وشهدت الدقيقة الخامسة والثلاثين هدف أول للريدز بأقدام لويس دياز ببراعة وبصناعة من محمد صلاح.

ودخل ليفربول مباراته أمام مانشستر يونايتد بالتشكيل الآتي:-

في حراسة المرمى:- أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون.

الوسط:- ماك اليستر، جرافينبيرش، سوبوسلاي

الهجوم:- دياز، جوتا، صلاح.