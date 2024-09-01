نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناعة صلاح من جديد.. لويس دياز يتقدم بالهدف الثاني لـ ليفربول في شباك مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لويس دياز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في تعزيز هدفه الأول في شباك مانشستر يونايتد في اللقاء الذي يقام بين الفريقين مساء اليوم.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول في قمة الجولة الثالثة من عمر البريمييرليج على ملعب الأولد ترافورد.

وافتتح لويس دياز المباراة بأولى الأهداف في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر اللقاء وبصناعة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة الثانية والأربعين سجل هدف مثل الأول ببراعة في شباك الشياطين الحمر وبتمريرة من صلاح أيضًا.

ودخل ليفربول مباراته أمام مانشستر يونايتد بالتشكيل الآتي:-

في حراسة المرمى:- أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون.

الوسط:- ماك اليستر، جرافينبيرش، سوبوسلاي

الهجوم:- دياز، جوتا، صلاح.

