الرياضة

مدرب تشيلسي يكشف كواليس فشل صفقة فيكتور أوسيمين

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب تشيلسي يكشف كواليس فشل صفقة فيكتور أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي، سبب عدم انضمام المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين إلي صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال ماريسكا في تصريحات صحفية اليوم الأحد، "نريد لاعبين، لكننا أردنا لاعبًا نقرر أنه يجب أن يكون وفقًا لشروطنا، إذا لم يكن اللاعب موجودًا هنا، فهو لم يكن موجودًا".

ماريسكا يكشف سبب فشل صفقة فيكتور أوسيمين

وردًا علي " هل تشيلسي سيتعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم صفوف الفريق؟" أجاب الإسباني "سوف نرى".

وانتهت المواجهة التي جمعت بين البلوز وكريستال بالاس منذ قليل، بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا