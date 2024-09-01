نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي ليفربول في التقدم على نظيره نادي مانشستر يونايتد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأولد ترافورد مساء اليوم الأحد.

ويستضيف مانشستر يونايتد نادي ليفربول في مباراة تأتي في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في البريمييرليج.

نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

شهدت الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول هدف لصالح نادي ليفربول جاء بأقدام ألكسندر أرنولد، ولكنه ألغي بداعي التسلل.

ونجح لويس دياز نجم الليفر في اختراق دفاع الشياطين الحمر ببراعة في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر اللقاء وبتمريرة حاسمة من الفرعون المصري محمد صلاح.

ولم تشهد المباراة وقت طويلًا حيث شهدت شباك مانشستر يونايتد هدف جديد في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر المباراة جاء من خلال دياز أيضًا وكان محمد صلاح هو من مرر له الكرة لتسكن الشباك ببراعة.

واحتسب حكم اللقاء خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا تقدم كتيبة أرني سلوت بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الأولد ترافورد في الشوط الأول.



ودخل ليفربول مباراته أمام مانشستر يونايتد بالتشكيل الآتي:-

في حراسة المرمى:- أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون.

الوسط:- ماك اليستر، جرافينبيرش، سوبوسلاي

الهجوم:- دياز، جوتا، صلاح.

في حين دخل مانشستر يونايتد مباراته ضد ليفربول بالتشكيل الآتي:-

في حراسة المرمى:- أونانا

الدفاع: دي لخت، مارتينيز، مزراوي، دالوت.

الوسط:- ماينو، كاسيميرو، برونو.

الهجوم:- جارناتشو، راشفورد، زيركزي.

