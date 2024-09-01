نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يزيد متاعب مانشستر يونايتد ويسجل هدف ليفربول الثالث (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هدف فريقه الثالث في شباك مانشستر يونايتد في اللقاء الذي يقام بين الفريقين مساء اليوم.

ويحتضن ملعب الأولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول في قمة الجولة الثالثة من عمر البريمييرليج على ملعب الأولد ترافورد.

وسجل لويس دياز، هدفي اللقاء في الشوط الأول خلال الدقائق 35، 42 على التوالي.

ووضع محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني من مباراته ضد مانشستر يونايتد.

ودخل ليفربول مباراته أمام مانشستر يونايتد بالتشكيل الآتي:-

في حراسة المرمى:- أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبيرتسون.

الوسط:- ماك اليستر، جرافينبيرش، سوبوسلاي

الهجوم:- دياز، جوتا، صلاح.