لم يعد الصخرة.. رقم سلبي لـ كاسيميرو في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - تسبب البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، في تلقي فريقه هدفين أمام ليفربول في المباراة التي تأتي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كاسيميرو أول لاعب يتسبب في هدفين بآخر 8 مواسم من البريميرليج

يحتضن ملعب “أولد ترافورد”، مباراة ليفربول وماشنستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من البريميرليج.

وتقدم ليفربول، في الشوط الأول على حساب مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، سجلهما لويس دياز من صناعة محمد صلاح.

وارتكب كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد، خطأين تسببا في هدفي ليفربول بالدقيقتين 35 و42.

وأصبح كاسيميرو، أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر 8 مواسم يتسبب في هدفين ويتم مراوغته مرتين في نفس المباراة.