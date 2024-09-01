نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يحقق رقما مميزا مع ليفربول.. الفرعون المصري يتألق على مسرح الأحلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تحقيق رقم مميز جديد مع الريدز، بعد تسجيله هدف في شباك نظيره فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام في الوقت الحالي مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الاولد ترافورد معقل الريدز.

وتقدم فريق ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثية نظيفة حتى الآن، سجل لويس دياز هدفين بأسيست من النجم المصري محمد صلاح، وأحرز صلاح الهدف الثالث لصالح الريدز.

محمد صلاح يصنع رقم مميز في مباريات مانشستر يونايتد

وساهم النجم المصري محمد صلاح، 21 مساهمة تهديفية في 16 مباراة لعبها مع فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، في جميع البطولات.

