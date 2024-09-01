نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استدعاء رباعي زد 2005 لمعسكر منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي زد خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء رباعي فريق نادي زد مواليد 2005 ، لمعسكر منتخب الشباب مواليد 2005 المفتوح، خلال الفتره من يوم الأحد الموافق ٩/١ /٢٠٢٤ إلى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٩/٧.

استدعاء رباعي زد 2005 لمعسكر منتخب الشباب

وجاء اسماء الرباعي كالتالي:

مروان حجي

احمد عبدالعزيز

عبد المنعم تامر

مروان محمود

يأتي هذا استعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025،على أن يكون التجمع بملعب مشروع الهدف (مركز المنتخبات الوطنية) ب6 اكتوبر

ويحرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب لإقامة معسكرات دورية للاعبي المنتخب لتجهيزهم للمباريات الرسمية.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه لنادي زد بأنه في حالة وجود أي إصابة للاعب فعليه إحضار تقرير طبي من طبيب النادي والحضور في الميعاد المحدد وعرضه علي طبيب المنتخب.