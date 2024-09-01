نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من حسابات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

افتتح لويس دياز المباراة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثانية والأربعين قدم محمد صلاح تمريرة مميزة للويس دياز ليضعها ببراعة في الشباك ويعلن عن هدف ثاني لليفر.

وتوج محمد صلاح تألقه بهدف ثالث في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة والخمسين من عمر المباراة.

