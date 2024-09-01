نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالمنعم يسجل ظهوره الأول مع نيس في ليلة اكتساح أنجيه برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل المصري الدولي محمد عبدالمنعم، ظهوره الأول بقميص نيس في مباراة اليوم ضد أنجيه والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي.

عبدالمنعم يشارك كبديل ضد أنجيه

انضم محمد عبدالمنعم الذي يرتدي القميص رقم “5”، إلى صفوف نيس الفرنسي قادمًا من الأهلي المصري، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح نيس، في الفوز على أنجيه بنتيجة 4-1، في ليلة الظهور الأول للمدافع المصري عبدالمنعم.

وشارك محمد عبدالمنعم، عند الدقيقة “68” بدلًا من محمد علي تشو بعد طرد المدافع مويس بومبيتو إثر حصوله على إنذارين بعد تسببه في ضربة جزاء.

وجاءت أهداف نيس ضد أنجيه عن طريق؛ يوسف ندايشيمي وهشام بوداوي وإيفان جويساند الذي وقع على ثنائية، بينما أحرز حمد عبدلي هدف الفريق المضيف من ضربة جزاء.

ورفع فريق نيس، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعد الفوز على حساب أنجيه.