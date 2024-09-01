نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل ويصنع مرتين ويقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام نظيره نادي ليفربول في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح نادي ليفربول في تسجيل فوزًا هامًا على حساب نادي مانشستر يونايتد في قمة البريمييرليج من المباراة التي استضافها ملعب الأولد ترافورد مساء اليوم الأحد.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

سجل لويس دياز نجم ليفربول هدفي الشوط الأول أمام مانشستر يونايتد ببراعة في الدقائق 35، 42 على التوالي.

نتيجة الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وشهد الشوط الثاني ضغط كبير من كتيبة الليفر على أصحاب الأرض في محاولة لتعزيز النتيجة بهدف إضافي.

وفي الدقيقة 56 اخترق محمد صلاح شباك أونانا حارس مانشستر يونايتد بهدف قوي لم يقوى على التصدي له.

واحتسب حكم المباراة خمس دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع وأعلن فوز الليفر بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز يرفع نادي ليفربول رصيده إلى النقطة التاسعة في وصافة الدوري الإنجليزي ويتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الثالثة في المركز الرابع عشر.