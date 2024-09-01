نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، كتابة الأرقام المميزة مع الريدز بعد تألقه الليلة ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

صلاح يسجل هدفًا ويصنع ثنائية أمام مانشستر يونايتد

نجح فريق ليفربول، في الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد”.

وتفوق ليفربول، على حساب مانشستر يونايتد في الشوط الأول بثنائية نظيفة، سجلها لويس دياز وكلا الهدفين من صناعة محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح، هدف ليفربول الثالث في مرمى مانشستر يونايتد خلال الدقيقة “56”.

وتمكن صلاح، بذلك من التسجيل في أول 3 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته.

وأصبح محمد صلاح، هو أول لاعب يسجل 3 أهداف ويصنع 3 تمريرات حاسمة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.