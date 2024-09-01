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أحمد جودة - القاهرة - أبدى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أمله في أن يكون لاعب الوسط فيل فودين جاهزًا للمشاركة مع الفريق، بعد فترة روزنامة المباريات الدولية مثيرًا الشكوك حول مشاركة اللاعب مع المنتخب الإنجليزي في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تعرض فودين للمرض في الجولات الأولى من الموسم الحالي، حيث غاب عن المباراة التي فاز فيها الفريق على إبسويتش تاون، ثم وست هام في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما لعب لمدة 45 دقيقة في المباراة الأولى أمام تشيلسي.

ولم يتأثر مانشستر سيتي بغياب فودين، حيث حقق بداية رائعة في الموسم، ويثق غوارديولا في أن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي سيكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن.

جوارديولا يكشف موعد عودة فودين



وتواجد اسم فودين في قائمة لي كارسلي، استعدادًا لمواجهتي جمهورية أيرلندا وفنلندا، لكن غوارديولا ليس متأكدًا من مشاركة اللاعب في تلك المباراتين.

وبسؤاله حول المدة التي ستنتظرها جماهير مانشستر سيتي لرؤية فودين يلعب مجددًا أجاب غوارديولا: "أتمنى أن لا يكون الانتظار طويلًا، وأن يكون جاهزًا بعد روزنامة المباريات الدولية".

وأضاف: "لعب أمام تشيلسي لمدة 45 دقيقة لكنه لم يكن يشعر بأنه في حالة جيدة بعد ذلك، خضع لفحوصات ويشعر بتحسن، لكنه ليس في الحالة المثالية بعد".

وتابع: "أفضل أن يحظى بوقت للتعافي وأن يكون على ما يرام، وأن يعود بعد التوقف الدولي ويكون جاهزًا للمباريات".

